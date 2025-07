Ladri nella villa di Valentino, guardia spara e li mette in fuga

Roma

Il Messaggero, "stilista era in casa, sequestrate telecamere"

Domenica pomeriggio una coppia di ladri ha tentato di fare irruzione nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, ma i due sono stati sorpresi nel giardino della tenuta e messi in fuga da un vigilante che ha sparato un colpo in aria. I ladri sono ricercati dalla polizia. La notizia è riportata questa mattina dal Messaggero. I fatti avvengono poco dopo le 19. Lo stilista si trova nella sua abitazione vicino all’Appia Antica insieme ai suoi collaboratori domestici. Si avvicina alla villa una Fiat Panda, da cui scendono due persone, quasi sicuramente uomini. Dalle telecamere di sicurezza il vigilante vede due persone nel giardino della villa, e allora esce e va loro incontro. Si fronteggiano, il vigilante estrae l’arma ed esplode un colpo in aria. I due fuggono. Nel frattempo il rumore dello sparo allerta chi stava nella villa, che scende a capire cosa sia successo. Trovano solo il vigilante, che racconta tutto. Vengono chiamate le forze dell’ordine, che arrivano in pochi minuti. Ora gli inquirenti analizzeranno le immagini delle telecamere di sicurezza. Da quanto emerge dai filmati, i due ladri a bordo della Panda sono entrati nella villa dopo aver distrutto una recinzione. L’addetto alla sicurezza ha fornito un identikit dei ladri, non molto dettagliato perché i fatti sono avvenuti in pochi secondi. Per questo gli inquirenti seguono anche la pista dell’auto, che potrebbe essere stata rubata, e hanno sequestrato le telecamere della zona per seguire il percorso dei due ladri. Lo scorso novembre, ricorda infine il Messaggero, una banda si introdusse nella boutique di Valentino di piazza Mignanelli, in pieno centro storico, mettendo a segno un furto da circa 140 mila euro.

