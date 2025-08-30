Ladri scippano Rolex a Portofino, ma orologio era una patacca

agenzia

Carabinieri intervengono. Proprietario evita di fare denuncia

GENOVA, 30 AGO – Due uomini hanno scippato il Rolex a un turista ma l’orologio era una ‘patacca’. E’ successo nella celebre piazzetta di Portofino. I carabinieri, subito intervenuti, hanno fermato i due uomini denunciando il solo autore materiale dello scippo poi hanno accertato che il Rolex era un orologio taroccato. Il proprietario del finto orologio di lusso ha preferito non presentare denuncia.

