Ladro entra di notte in casa medico e gli punta pistola contro

Notte da incubo per un professionista nel Beneventano

BENEVENTO, 19 LUG – BENEVENTO, 19 LUG – Notte da incubo per un medico nel Beneventano che, rincasando, si è trovato di fronte un ladro, armato di pistola, che aveva appena razziato di oro ed altri oggetti preziosi la sua abitazione. E’ accaduto a Vitulano, in provincia di Benevento. Il professionista ha sorpreso il ladro mentre era in corso il furto. Il bandito gli ha puntato la pistola contro intimando al proprietario di casa di non reagire e di lasciarlo andar via senza creare problemi. Quando il ladro è fuggito il professionista ha allertato i carabinieri che ora indagano sull’accaduto.

