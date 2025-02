Ladro in fuga accoltella agente al Quarticciolo, arrestato

agenzia

10 giorni di prognosi per il poliziotto

ROMA, 18 FEB – In due – un italiano ed un albanese – hanno rapinato iera sera un supermercato del Quarticciolo, quartiere di Roma ultimamente sempre più spesso teatro di episodi di cronaca nera. Intercettati poco dopo da una volante di Polizia intervenuta sul posto, l’albanese viene perquisito mentre l’italiano – pregiudicato – si dà alla fuga. Viene quindi rintracciato dall’equipaggio di un’altra auto della polizia. L’uomo reagisce però al controllo e nasce una colluttazione con l’agente che lo aveva bloccato. Dopo essere caduti a terra, estrae un’arma da taglio dalla tasca, tenta di colpire l’agente al volto dopo avergli morso una mano e poi raggiunge alla spalla il poliziotto e si allontana. Arrivano quindi di rinforzo altri dieci equipaggi della Polizia che cinturano la zona: il pregiudicato viene nuovamente intercettato e messo in manette per rapina impropria nonché violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Le lesioni provocate all’agente aggredito sono giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni. All’agente rimasto ferito, è arrivata la chiamata di vicinanza del questore di Roma.

