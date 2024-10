Ladro ucciso: pm, ‘omicidio efferato quando era inerme’

agenzia

Agli atti 36 ferite. 'Reazione sproporzionata, colpi violenti'

MILANO, 18 OTT – Va sottolineata “la sproporzione della reazione e, anzi, l’efferatezza” con cui Eros Di Ronza “viene attinto prima da dietro, quando, con tutto il busto ancora dentro il bar, nemmeno può accorgersi della presenza dei titolari e poi finito quando ormai è inerme a terra, con una serie di colpi inferti con forza, in una sequenza in cui la lontananza della scena rispetto alla telecamera non riesce a mascherarne l’estrema drammaticità”. Lo scrive la Procura di Milano nella richiesta di convalida e custodia in carcere per i due cinesi arrestati per omicidio volontario per aver ucciso a forbiciate il ladro. Agli atti risultano 36 ferite.

