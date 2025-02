Laici centro-destra a Csm,pratica su Lo Voi su caso Caputi

agenzia

'Compromessi i rapporti con i Servizi, valutare trasferimento'

ROMA, 08 FEB – Aprire in Prima Commissione una pratica finalizzata all’avvio di una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale-funzionale nei confronti del procuratore di Roma Francesco Lo Voi e e nello stesso tempo trasmettere gli atti alla Procura generale della Cassazione per la valutazione di eventuali illeciti disciplinari. E’ quanto chiedono i consiglieri laici di centro destro al Comitato di presidenza del Csm. L’iniziativa è legata a caso del documento dell’Aisi su Gaetano Caputi, capo di Gabinetto di Meloni, trasmesso alla procura di Roma e pubblicato dal Domani. In precedenza gli stessi laici avevano chiesto un’altra pratica su Lo Voi stavolta in relazione all’iscrizione della premier e dei ministri sul caso Almasri. Secondo i consiglieri Isabella Bertolini, Claudia Eccher, Daniela Bianchini, Enrico Aimi e Felice Giuffrè la vicenda Caputi ha “seriamente compromesso i rapporti istituzionali tra la Procura di Roma e le Agenzie dell’intelligence” e in particolare “proprio l’affidamento, da parte delle Agenzie, circa l’effettiva tutela del segreto degli atti trasmessi in Procura” .

