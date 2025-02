“L’altra verità”, per Gasparri inchiesta mafia-appalti fu causa dell’uccisione di Borsellino

Libri

Così il presidente dei senatori di Forza Italia intervenendo alla presentazione in Senato del libro del Generale Mori e del Colonnello De Donno

«C’è un’altra verità, come dice il titolo del libro, perché gli eroi della lotta alla mafia, Mori, De Donno, Subranni e tanti altri, sono stati processati per anni e poi assolti, quando invece una parte importante dell’inchiesta mafia-appalti di Borsellino fu archiviata il 13 luglio 1992 dal dottor Scarpinato, che adesso fa il senatore e con il quale vorrei fare un pubblico dibattito. Il lavoro di Borsellino fu quindi in parte rallentato. L’inchiesta mafia-appalti è la causa dell’uccisione di Borsellino, è uno degli eventi chiave degli intrecci affaristico-criminali della Sicilia, su cui i Ros dei Carabinieri, Mori e De Donno hanno investigato con risultati importanti. Poi invece di avere un cesto di medaglie hanno avuto anni di processo finiti con una assoluzione piena, ma tardiva. E quindi nei libri che sono stati scritti e anche in questo ultimo viene raccontata la storia d’Italia, di cui vogliamo parlare per mettere in luce chi sono stati i buoni e chi i cattivi. Perché nel tempo c’è stata un’inversione di ruoli: i buoni sono stati indicati come cattivi, mentre alcuni si sono autoproclamati buoni senza spiegare bene molte cose».