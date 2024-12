L’altro Giubileo, aprono due tendoni per i senzatetto

Chiesa

Gualtieri, 'in 110 al caldo'. A gennaio in funzione altri 2 hub

Pasti caldi, letti, docce, assistenza 24 ore su ventiquattro e in programma anche momenti di orientamento al lavoro. Alla vigilia dell’avvio dell’Anno Santo diventano operative le prime due tensostrutture pensate per l’accoglienza dei senza dimora durante il Giubileo. In poche ore gli hub dell’accoglienza in zona Termini e Ostiense sono già ‘sold out’. “110 persone sono ora in un posto caldo e riparato” ha detto il sindaco Roberto Gualtieri che nel pomeriggio ha inaugurato il tendone di via Porta San Lorenzo, a pochi metri di distanza dalla stazione Termini, accompagnato dall’assessora capitolina alle Politiche Sociali Barbara Funari e dal responsabile accoglienza della struttura commissariale, Agostino Miozzo.