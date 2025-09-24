L’ambasciatore italiano visita Trentini in carcere in Venezuela

agenzia

Insieme ad un altro detenuto, Mario Burlò

ROMA, 24 SET – Prima visita in carcere ieri da parte dell’ambasciatore Giovanni de Vito al cooperante italiano Alberto Trentini, detenuto da quasi un anno in Venezuela. Insieme a Trentini, l’ambasciatore ha visto – per circa mezz’ora di colloquio – anche un altro detenuto italiano, Mario Burlò, come anticipato oggi da Repubblica. Trentini e Burlò, si apprende, sono apparsi in buone condizioni di salute ed hanno riferito che vengono fatti mangiare regolarmente e hanno quotidianamente accesso all’ora d’aria; sono trattati bene dalle guardie penitenziarie; entrambi hanno riferito di essere stati presentati, all’autorità giudiziaria venezuelana insieme ad altri, tutti a vario titolo accusati degli stessi reati (in particolare terrorismo e cospirazione). L’ambasciatore è riuscito a consegnare ad entrambi lettere da parte dei familiari e beni prima necessità.

