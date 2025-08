Il caso

Fanno discutere le parole di Alexei Paramonov in un’intervista al quotidiano Izvestia

«Due nuovi virus hanno penetrato le élite italiane al posto del Covid: la russofobia e l’ucrofilia,che acquisiscono forme particolarmente aggressive». Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, in un’intervista al quotidiano Izvestia, aggiungendo che la Russia «non deve fidarsi affatto degli interlocutori ufficiali italiani».

«In generale – ha afferma Paramonov – la leadership italiana rimane ermeticamente chiusa a contatti ufficiali con la parte russa a tutti i livelli» e i dirigenti italiani «non si stancano mai di ripetere parole come un mantra sulla lealtà alla Nato e sulla disponibilità a mettere in atto tutto ciò che viene da questa organizzazione aggressiva e distruttiva». Ciò comprende anche l’aumento delle spese militari fino al 5% del Pil, che «per l’Italia significa una vera catastrofe economica». «Le autorità – continua l’ambasciatore – non smettono di ripetere che questo deve essere fatto per essere pronti a respingere un’invasione russa», ma «questa è una mera menzogna».