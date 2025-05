L’Amerigo Vespucci a Civitavecchia dal 28 maggio al 3 giugno

agenzia

16ª tappa Tour Mediterraneo, tanti eventi al Villaggio IN Italia

ROMA, 26 MAG – L’Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in arrivo a Civitavecchia dove sosterà dal 28 maggio, presso il molo del Bicchiere – banchina Guglielmotti. La nave lascerà Civitavecchia nelle prime ore della mattina del 3 giugno per navigare verso Livorno. Nella navigazione verso Civitavecchia effettuerà inoltre un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Ostia (nelle prime ore del mattino del 28 maggio). A Civitavecchia, 16ª tappa del Tour Mediterraneo, la nave scuola della Marina Militare sarà affiancata dal Villaggio IN Italia, iniziativa nata da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi e Ninetynine. Nel corso della tappa sono attesi al Villaggio IN Italia numerosi ministri, sottosegretari e i vertici della Marina Militare, oltre al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tanti gli eventi in programma, da un incontro con il vignettista Federico Palmaroli (inventore della pagina satirica Le più belle frasi di Osho), a convegni sulla diplomazia navale e panel sulla disabilità con un flash mob in programma nell’area centrale del Villaggio. Giovedì 29 maggio l’ANSA organizza il talk “Il Vespucci incontra la Regione Lazio, le eccellenze del territorio si raccontano a Civitavecchia” che si aprirà con un’intervista al governatore Rocca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA