L’Amerigo Vespucci a Gaeta dal 24 al 27 maggio

Quindicesima tappa tour Mediterraneo alla banchina D'Acquisto

ROMA, 22 MAG – La 15ª tappa del Tour Mediterraneo Vespucci sarà, dal 24 al 27 maggio, a Gaeta presso la banchina Salvo D’Acquisto. Nave Amerigo Vespucci arriverà a Gaeta nella sera di sabato 24 maggio e ripartirà martedì 27 maggio nelle prime ore della mattinata. Al suo arrivo la nave scuola della Marina Militare sarà accolta dalla cerimonia di benvenuto alla quale prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore regionale Elena Palazzo, su delega del presidente Francesco Rocca, il comandante del Comando logistico della Marina Militare, l’ammiraglio Salvatore Vitiello, il comandante del Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale, l’ammiraglio Fabio Agostini, il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e il sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Ad accompagnare l’arrivo del veliero ci sarà anche la banda musicale della Guardia di Finanza. L’assessore Palazzo effettuerà una visita a bordo del Vespucci anche domenica 25 maggio alle 9:30. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine. Lunedì 26 maggio a bordo della nave avrà luogo la cerimonia dei Blue Forum Awards 2025 “Creare valore. Il mare nell’anno del Giubileo”, organizzata da Blue Forum Italia Network, la community degli utenti del mare, nata con l’obiettivo di condividere idee, progetti, strategie per un’Economia del Mare forte, sostenibile, inclusiva e innovativa. La tappa di Gaeta del Tour Mediterraneo Vespucci è stata resa possibile grazie al sostegno della Regione Lazio.

