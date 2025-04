L’Amerigo Vespucci lascia Brindisi, in rotta Taranto

agenzia

Si chiude la sesta tappa del tour Mediterraneo

BRINDISI, 15 APR – L’Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Brindisi chiudendo così la sesta tappa del tour mediterraneo, la fase finale del giro del mondo cominciato l’1 luglio 2023 da Genova. La nave scuola della Marina Militare ha mollato gli ormeggi in direzione di Taranto, seconda sosta pugliese del tour, dove ormeggerà domani mattina nella banchina del castello Aragonese. Anche nella città dei due mari sarà presente il Villaggio IN Italia, l’esposizione itinerante sulle eccellenze italiane ideata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e sostenuta da altri 12 dicasteri. Numerosi gli appuntamenti in programma, compresi quelli legati alle celebrazioni per la Pasqua. Il veliero, infatti, è stato indicato come chiesa giubilare ed ospiterà alcuni degli eventi che caratterizzano i suggestivi riti religiosi cittadini. L’Amerigo Vespucci resterà a Taranto fino al 22 aprile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA