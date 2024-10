Lancia sedia contro la prof che lo rimprovera per il cellulare

agenzia

Il fatto in istituto superiore di Cagliari, nei guai un 15enne

CAGLIARI, 11 OTT – Rimproverato perché stava usando il cellulare durante l’esercitazione in laboratorio, prima ha lanciato un tavolo contro un assistente tecnico, poi una sedia contro la sua insegnante, ferendola al volto. È accaduto nei giorni scorsi in un istituto superiore di Cagliari, protagonista un ragazzino di 15 anni. La professoressa si è fatta medicare al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove le sono stati assegnati alcuni giorni di prognosi. Al momento, non risultano querele della docente nei confronti dello studente. Dopo l’aggressione, il 15enne è scappato mentre insegnanti e operatori scolastici cercavano di fermarlo. Secondo alcune testimonianza, prima e dopo la fuga avrebbe continuato ad insultare docenti e personale dell’istituto.

