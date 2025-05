Lanciano telefoni nel carcere di Teramo, fermati in due

agenzia

Il Sappe rinnova l'allarme sulla carenza di personale

TERAMO, 23 MAG – Hanno gettato alcuni pacchetti nell’intercinta del carcere e sono scappati, ma sono stati notati dai poliziotti penitenziari che li hanno fermati. All’interno c’erano sei telefoni cellulari con caricabatterie. Protagonisti della vicenda, avvenuta nel carcere teramano di Castrogno, sono due persone sottoposte a fermo di polizia giudiziaria. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), che torna a lanciare l’allarme sulla carenza di personale. “Nonostante la gravissima carenza di personale e il gravissimo sovraffollamento carcerario – afferma il segretario provinciale del Sappe, Giuseppe Pallini – il personale di Polizia Penitenziaria non arretra di un millimetro nella lotta alla criminalità. Il Sappe si compiace con il Reparto di Polizia Penitenziaria per l’altissima professionalità dimostrata e auspica che gli organi competenti riconosca loro un riconoscimento premiale più che meritato”. “Sembra quasi un discorso rotto: telefonini e droga trovati dalla Polizia Penitenziaria all’interno di un carcere della Nazione”, dice Donato Capece, segretario generale del sindacato, che sollecita “urgenti e rapidi interventi a favore del personale in servizio nella Casa circondariale di Teramo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA