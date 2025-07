Lancio col paracadute da grattacielo Milano,video sui social

agenzia

Un gruppo di giovani entra abusivamente e scala il palazzo

MILANO, 04 LUG – Un lancio col paracadute dal tetto di uno dei grattacieli di Milano, il Pirellino, ex sede di uffici del Comune in via Melchiorre Gioia, nel quartiere di Porta Nuova. Protagonisti, da quanto si vede in un video che è stato pubblicato sui social, sono un gruppo di giovani che al tramonto entrano abusivamente nel palazzo, si arrampicano fino al tetto anche grazie ai ponteggi del cantiere in corso, e poi al calare del sole uno di loro, indossato il paracadute, si lancia nel vuoto. Prima mostra il dito medio alla telecamera in segno di sfida. “Siamo alla follia – ha commentato Fabiola Minoletti vicepresidente del Coordinamento Comitati Milanesi che ha reso noto l’episodio e le immagini -. Situazione completamente fuori controllo a Milano, giovani che si buttano di notte con paracadute dalla cima dei grattacieli, che praticano il train surfing e si arrampicano sui monumenti e torri”. “Senza una norma che regoli e punisca gli autori di queste imprese, le sfide saranno sempre più estreme e pericolose. C’è un vuoto normativo legato, come in tanti altri casi recenti, alla difficoltà del legislatore di stare al passo con la realtà – ha osservato – e di saperne interpretare i cambiamenti per trovare contromisure adeguate e deterrenti tempestivi”.

