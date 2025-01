L’Anm, ‘nessun ribellismo, siamo fedeli alla Repubblica’

agenzia

Presidente Anm, 'testo riforma inemendabile, andrebbe eliminato'

ROMA, 18 GEN – “Non c’è nessuna forma di ribellismo illegale o istituzionalmente incompatibile, ma si tratta di rendere palese ai cittadini – e il giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario è un giorno importantissimo – delle ragioni per cui riteniamo che il disegno costituzionale non vada nel segno di un miglioramento della giustizia e del rafforzamento delle garanzie d’indipendenza e autonomia”. Lo ha detto il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, a margine del Consiglio direttivo che deciderà le modalità della protesta contro la separazione delle carriere. “Abbiamo il dovere di dirlo, siamo assolutamente fedeli alla Repubblica”. “Non amo la parola protesta ma preferisco la parola proposta, ma ahime qui proposte di emendamento che rendano il testo costituzionalmente digeribile non ce sono. E’ un testo che andrebbe totalmente eliminato”, ha aggiunto presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA