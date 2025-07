L’Anm: «Nordio firmò contro la separazione delle carriere». Il ministro: «Vero, poi ho cambiato idea»

la riforma della giustizia

L'associazione nazionale magistrrati ha diffuso un documento sottoscritto anche dell'allora procuratore di Venezia

«Contrario da pubblico ministero, favorevole da ministro. Carlo Nordio, il guardasigilli che oggi dà il nome al disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere, è lo stesso Carlo Nordio che, da pm, firmava un appello contro la separazione. Lo dimostra questa lettera firmata dall’allora magistrato a Venezia e inviata all’Anm. Era il 3 maggio 1994».

Lo ha rivelato il online “La magistratura”, a cura dell’Associazione nazionale magistrati, in cui viene anche pubblicato un documento del 1994 con intestazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, che fu inviato via fax alla sede romana dell’Associazione nazionale magistrati, in cui Nordiosottoscrive assieme ad altri magistrati di essere «contrario alla divisione delle carriere dei magistrati con funzioni requirenti e con funzioni giudicanti».

La replica del ministro

Firmai contro la separazione delle carriere, «nel ’92 eravamo tra stragi e tangentopoli. Io stesso ero oggetto di attacchi da parte della politica perché avevo arrestato democristiani e socialisti, e la magistratura doveva restare compatta. Ma tre anni dopo scrissi che stavamo esagerando, e che erano necessarie riforme radicali».