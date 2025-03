L’Anno dei ghiacciai al Messner Mountain Museum

agenzia

La loro importanza, la minaccia ed il loro fascino unico

BOLZANO, 24 MAR – I Messner Mountain Museum dedicano il 2025 ai ghiacciai per sensibilizzare i visitatori sulla loro importanza, la minaccia che affrontano ed il loro fascino unico. L’Anno della “Conservazione dei Ghiacciai” è stato inaugurato al Messner Mountain Museum Firmian, nella Giornata dei Ghiacciai con un simposio che ha offerto spunti di riflessione e sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per il futuro dei ghiacciai. Vi hanno preso parte esperti di fama internazionale, quali Georg Kaser, uno dei massimi esperti mondiali di glaciologia e scienze climatiche, autore principale e revisore per diversi cicli di rapporti dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change); Felix Keller, glaciologo ed esperto nella gestione sostenibile dell’acqua nelle regioni montane; Chris Luebkeman, futurologo e responsabile dello “Strategic Foresight Hub” presso il Politecnico di Zurigo. A partire dalla stagione estiva 2025, inoltre, i visitatori del Mmm Ortles e del Mmm Firmian potranno vivere un’esperienza sonora unica: l’artista altoatesina Lia Mazzari installerà alcuni microfoni sul ghiacciaio di Solda. Questi trasmetteranno in tempo reale i suoni e i ritmi del ghiacciaio direttamente nelle sale espositive dei due musei, permettendo ai visitatori di immergersi nell’affascinante e fragile paesaggio sonoro del ghiaccio. Ancora, nei cinema del Mmm Ortles e del Mmm Firmian verranno proiettati estratti selezionati del film “Requiem in Weiss – Das würdelose Sterben unserer Gletscher” con cui il regista Harry Putz rende omaggio al drammatico declino dei ghiacciai alpini. Infine, la collezione del Messner Mountain Museum si arricchisce di una nuova opera d’arte: “Am Gletscher” dell’artista Ondrej Drescher. L’opera sarà esposta per tutta la stagione nel Mmm Firmian.

