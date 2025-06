L’Anticiclone Pluto infiamma l’Italia con punte di 40°: la Sicilia “salva” con un solo bollino arancione

Meteo

L'ondata di grande caldo persisterà per una decina di giorni

Si intensifica il caldo e domani sono sei le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Ed anche oggi è stata una giornata “rovente”, specialmente al Sud: «Le temperature – spiega il meteorologo Tommaso Torrigiani del Consorzio Lamma-Cnr – sono schizzate a oltre 40 gradi (in Puglia e Basilicata in particolare), dove il picco del caldo è previsto entro domani. Anche in molte zone del nord tra sabato e lunedì si potrebbe superare la soglia dei 40 gradi, soprattutto nelle zone interne di Toscana, Lazio e in parte della Pianura Padana».

Secondo Antonio Sanò, fondatore de “iLMeteo.it”, temperature eccezionali sono previste entro domenica nei grani centri urbani: a Firenze, Ferrara e Terni la colonnina di mercurio segnerà i 40°C all’ombra. A Milano e Roma sono previsti 39. L’anticiclone, denominato Pluto, che domina il Paese, rileva, «ci accompagnerà per almeno 10 giorni, con un primo picco giovedì 26, un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno e un probabile leggero calo delle temperature dopo mercoledì 2 luglio». Oltre ai 6 bollini rossi, domani, se ne registrano 12 arancioni (rischio caldo solo per i più fragili): Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Venezia e Verona.