L’anticiclone scalda la Sardegna, temperature sino a 39 gradi

agenzia

Meteo Am, lievi folate di maestrale ma avanti così sino al 17

CAGLIARI, 13 LUG – Caldo africano in Sardegna dove le temperature nel fine settimana stanno toccando i 38 gradi e saliranno sino a 39. Non aiuta neppure il lieve vento di maestrale che sta soffiando sull’Isola ma che non supera i 15 nodi e non fa altro che spostare l’aria più calda dal Nuorese e dal Campidano verso le coste meridionali della Sardegna. Per il ministero della Salute Cagliari è una delle città da bollino giallo sino al 14 con allerta di livello 1 mentre resta il rischio medio di incendi in tutta l’Isola. “Permane l’anticiclone nel bacino del Mediterraneo con alte temperature sino a 38-39 gradi specie nelle zone dell’interno dell’Isola – spigano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu (Cagliari) – la situazione rimarrà pressoché stazionaria sino al 17 con un ingresso di correnti nord occidentali non forti, che porterà aria più fresca”. Le medie del periodo sono – secondo gli esperti Am – superiori di 4 gradi rispetto agli anni passati. Unico conforto niente pulviscolo giallo sui cieli e sulle città dell’Isola grazie all’alta pressione “posizionata tra Spagna e Africa e la circolazione nord occidentale dei venti in quota”.

