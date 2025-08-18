L’Aquila si prepara alla Perdonanza, palchi in allestimento

agenzia

Alcune postazioni ospiteranno anche i palchi di 'Jazz 4 Italy'

L’AQUILA, 18 AGO – Mentre il Fuoco del Morrone è in viaggio verso L’Aquila, la città si prepara alla 731/a edizione della Perdonanza Celestiniana, che entrerà nel vivo sabato 23 con l’accensione del Tripode della Pace in piazza Palazzo. In questi giorni prosegue l’allestimento dei palchi destinati agli appuntamenti principali. In primis quello sul prato di Collemaggio, che sabato sera ospiterà il concerto inaugurale diretto da Leonardo De Amicis, con ospiti come Raoul Bova, Francesco Gabbani, Alex Britti, Gaetano Curreri con gli Stadio e Renato Zero. La struttura, collocata anche quest’anno quasi interamente sul prato, non invade il piazzale antistante la Basilica e consente una buona visibilità della facciata, a differenza di alcune passate edizioni che avevano suscitato polemiche. Alla scalinata di San Bernardino rimane il palco che ha accolto i Cantieri dell’Immaginario: domenica 24 sarà la volta della danza internazionale, mentre martedì 26 andrà in scena lo spettacolo di Stefano De Martino. Lo stesso spazio ospiterà anche il main stage di ‘Jazz 4 Italy’, la maratona per le terre del sisma in programma il 6 e 7 settembre. In allestimento anche un palco a piazza Duomo. Completano gli appuntamenti principali il concerto di Tananai (lunedì 25 a Collemaggio), la manifestazione itinerante “L’Aquila suona” (mercoledì 27), il Corteo storico della Bolla del Perdono (giovedì 28) e l’apertura della Porta Santa, guidata dal cardinale Pietro Parolin. Venerdì 29 è prevista la celebrazione conclusiva con la chiusura della Porta Santa. Gran finale sabato 30 agosto con il concerto diretto da De Amicis e gli ospiti Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, Francesca Michielin e Gianluca Ginoble.

