L’arcivescovo di Potenza prega sulla tomba di Elisa Claps

'La morte non è l'ultima parola sulla sorte umana'

POTENZA, 09 SET – L’arcivescovo metropolita di Potenza e presidente della Conferenza episcopale della Basilicata, mons. Davide Carbonaro, ha pregato stamani, nel cimitero di Potenza, davanti alla tomba di Elisa Claps, la studentessa potentina il cui cadavere fu trovato, nel 2010, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, nel centro storico del capoluogo. L’arcivescovo ha lasciato un mazzo di fiori davanti alla tomba. In una nota, ha parlato di “fiduciosa speranza, radicata nella certezza che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana, poiché l’uomo è destinato ad una vita senza limiti, che ha la sua radice e il suo compimento in Dio”. Mons. Carbonaro ha voluto “affidare allo sguardo misericordioso e medicinale di Dio, capace di ogni perdono, tutta la storia di Elisa Claps che tanto ha segnato dolorosamente sia la comunità ecclesiale potentina sia quella civile”.

