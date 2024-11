Lasciare gli Usa dopo vittoria di Trump? “Venite in Sardegna”

agenzia

Sito internet in inglese del Comune di Ollolai, nel Nuorese

OLLOLAI, 20 NOV – C’è chi vuole lasciare gli Stati Uniti d’America dopo la vittoria di Trump? ebbene, un paese sardo dell’entroterra nuorese è pronto ad accogliervi: se vorrete risiedere a Ollolai ci sarà anche la possibilità di avere delle case a 1 euro. Il messaggio non è così diretto ma arriva a ridosso delle elezioni del 5 novembre dal comune barbaricino che già da tempo offre alla cifra simbolica di 1 euro case sfitte del paese, molte da ristrutturare, per combattere lo spopolamento. E dopo la sfida di alcuni stranieri che hanno scelto di lavorare in smart working dal paese ,servizi televisivi sul fenomeno e perfino un reality olandese, ora il Comune e la coop di Comunità lanciano la proposta mettendo on line un sito dedicato agli stranieri, forse puntando proprio al mercato Usa, e che ha già riscosso l’attenzione della Cnn. “Sei consumato dalla politica globale? Desideri abbracciare uno stile di vita più equilibrato e ottenere nuove opportunità? E’ tempo di iniziare a costruire la tua fuga in Europa nello stupendo paradiso della Sardegna – si legge sulla home page tutta in inglese – Immerso nella natura incontaminata, circondato da una cucina incredibile e immerso in una comunità con antiche tradizioni, nella Zona Blu della Terra rara, Ollolai è la destinazione perfetta per riconnettersi, ricaricarsi e abbracciare un nuovo modo di vivere. Scopri una serie di proprietà degli ideatori del fenomeno globale. Che tu stia cercando una casa da ristrutturare a 1 euro o una casa pronta per essere spostata, ti guideremo attraverso ogni fase del tuo viaggio, dall’organizzazione delle visite alla ricerca di appaltatori e alla gestione della burocrazia necessaria”.

