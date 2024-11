L’astronauta Parmitano ospite d’eccezione di Space&Underwater

agenzia

IA nello spazio e basi lunari, i temi al centro della conferenza

ROMA, 13 NOV – L’astronauta Luca Parmitano sarà ospite d’eccezione all’evento Space & Underwater, dove affronterà temi cruciali come il ruolo di Italia ed Europa nella nuova corsa globale allo spazio e le opportunità per rafforzare il protagonismo dell’Italia nel settore spaziale. Durante la conferenza, in programma il 3 dicembre a Roma, Parmitano discuterà di come l’esplorazione spaziale possa accelerare l’innovazione tecnologica e delle potenziali applicazioni dell’intelligenza artificiale generativa nelle missioni spaziali. Inoltre, fornirà aggiornamenti sul programma Artemis, in particolare sulla collaborazione ASI/NASA per il modulo abitativo di superficie lunare, e approfondirà le tempistiche per la realizzazione delle basi sulla Luna.

