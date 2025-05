Latitante arrestato dopo 2 anni, preparò omicidio in Ogliastra

agenzia

Con Arzu fermate altre 4 persone. Pm: 'droga e lotta tra bande'

LANUSEI, 27 MAG – Era stato catturato dai carabinieri ieri a Cagliari, dopo due anni di latitanza. Sandro Arzu, 56 anni di Arzana, in Ogliastra, ora è accusato, insieme con altre quattro persone, dell’omicidio di Beniamino Marongiu, il 52 enne ucciso il 9 luglio 2024 ad Arzana. Ne sono convinti gli inquirenti che oggi in Procura a Lanusei hanno spiegato i dettagli dell’indagine che ha portato ai cinque fermi. In questo e altri delitti avvenuti in Ogliastra ci sarebbe il traffico di droga e il conflitto tra gruppi rivali. Arzu e gli altri quattro sono stati raggiunti dal provvedimento di fermo, che dovrà essere convalidato dal gip. All’ex latitante ogliastrino – condannato per omicidio e traffico di droga e alla macchia dal 2023 – ieri è stata sequestrata una pistola con matricola abrasa, pronta a sparare, e altre munizioni che teneva in un marsupio. Sono in corso le analisi per stabilire se è la stessa arma che ha sparato in quella mattina d’estate, uccidendo Beniamino Marongiu con nove colpi di pistola. “Ribadisco che si tratta di un fermo, ma se le nostre ipotesi verranno confermate anche dal giudice, come confidiamo, si tratta di una svolta importante per una scia di crimini e delitti che stavano caratterizzando questo territorio e avevano portato a una preoccupante instabilità”, ha detto il procuratore della Repubblica di Cagliari, Rodolfo Sabelli, che ha fatto i complimenti ai carabinieri dei vari territori per la collaborazione e lo sforzo profuso per portare avanti un’inchiesta difficile. Il generale Luigi Grasso, comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, ha parlato invece di indagini condotte con metodi tradizionali ma supportata da moderne tecnologie. “È stato fondamentale dotarsi di metodologie avanzate, ma i metodi classici come il pedinamento e l’osservazione sono stati fondamentali per l’attività operativa”.

