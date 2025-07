Latitante preso dai carabinieri dopo inseguimento nel Casertano

agenzia

Deve scontare pena ed è imputato per atti persecutori a cronista

NAPOLI, 28 LUG – I militari del nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, al termine di indagini delegate e coordinate dalla Procura generale di Napoli, hanno arrestato a Villa Literno, in provincia di Caserta, il latitante Salvatore Langellotto, 56 anni, di Castellammare di Stabia (Napoli). L’uomo, un noto imprenditore, era destinatario di un provvedimento di cumulo pene emesso dalla stessa Procura generale per reati in materia fallimentare: deve scontare una condanna a 7 anni, 6 mesi 18 giorni di reclusione. Langellotto, tra l’altro, è sotto processo con l’accusa di atti persecutori nei confronti del giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Vincenzo Iurillo, che si è occupato a più riprese degli affari dell’imprenditore: questi lo avrebbe avvertito minacciosamente – e più volte – di “stare attento” a quello che scriveva. Il latitante è stato bloccato dagli investigatori dell’Arma dopo un lungo inseguimento: aveva addosso un documento di identità contraffatto. Il documento è stato sequestrato dai militari e Langellotto arrestato in flagranza anche per questo reato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA