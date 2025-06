Laura Sanchez Bezos sposa sulla copertina di Vogue

Nozze

Su Instagram il vestito e altri scatti dalla cerimonia

Laura Sanchez Bezos compare con il suo vestito da sposa sulla copertina digitale di Vogue, che si è assicurata l’esclusiva sulle nozze vip celebrate ieri a Venezia, e che stasera concluderanno la “tre giorni” del magnate di Amazon con una festa-concerto all’Arsenale. L’abito da sposa di Dolce e Gabbana, scrive la rivista sul proprio profilo Instagram, “è stato sognato un anno e mezzo fa, a cena con Domenico Dolce a New York.