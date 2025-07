L’auto era in realtà una toyota

agenzia

I finanzieri l'avevano sequestrata nel 2022

TORINO, 02 LUG – Le Fiamme gialle del comando provinciale di Asti hanno distrutto una Ferrari. Per gli appassionati delle quattro ruote potrebbe quasi sembrare un sacrilegio, ma in realtà si trattava di una una Toyota Mr2 Coupé, modificata nella carrozzeria e nei segni distintivi per renderla il più simile possibile, almeno a uno sguardo distratto, al modello Ferrari F430. Un lavoro artigianale fatto a regola d’arte, ma che non ha tratto in inganno i finanzieri astigiani, che a novembre del 2022 l’avevano sequestrata. Erano seguite una serie di perizie per appurare l’effettiva contraffazione dell’auto e a nulla sono valsi i successivi ricorsi del proprietario. L’auto, anche se fatta molto bene, con stemmi, parti meccaniche (cerchi, pinze freno, cofano anteriore e posteriore, passaruota e volante), in apparenza abbastanza simili al noto modello sportivo del Cavallino Rampante prodotto dal 2004 al 2009 con design “Pininfarina”, che adesso non c’è più.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA