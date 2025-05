Lavori abusivi, sequestro in storica villa Zeffirelli a Positano

agenzia

Sigilli a un corpo di fabbrica che fa parte del complesso

NAPOLI, 29 MAG – Opere edilizie in corso di realizzazione presso il Luxury Hotel ‘Villa Treville’ di Positano, in Costiera amalfitana – che fu la storica casa del regista Franco Zeffirelli, una struttura conosciuta ed ammirata in tutto il mondo – sono state sequestrate per presunti reati urbanistici-edilizi, ambientali e paesaggistici. Ad eseguire il sequestro sono stati oggi i carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Napoli e gli uomini della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Salerno. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Salerno, dopo il ricorso della procura contro la decisione del gip che aveva negato la richiesta di sequestro preventivo. Una richiesta basata sulla asserita illegittimità delle opere edilizie in corso di realizzazione presso ‘Villa Maura’, un immobile che fa parte del più ampio complesso edilizio di Villa Treville, icona dell’ospitalità di lusso. Il Tribunale del Riesame ha accolto l’istanza della procura, ritenendo sussistenti i reati, e disposto il sequestro preventivo del corpo di fabbrica destinato, in ipotesi, ad ampliare la ricettività del complesso turistico-alberghiero. L’attività di indagine si è sviluppata da un sopralluogo, avvenuto nel febbraio 2024, da parte dei carabinieri Tpc e delle Fiamme gialle del servizio navale di Salerno, che aveva evidenziato la presenza di lavori edili in corso d’opera all’interno della struttura. Sulla base dei sopralluoghi e al termine di ulteriori indagini, “è stata accertata la realizzazione di una serie di opere edilizie – sottolinea la procura di Salerno – costruite in assenza di titoli abilitativi ed in contrasto con il regime vincolistico previsto nella zona di intervento”, come confermato anche da una consulenza tecnica disposta dagli inquirenti.

