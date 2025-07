Lavori con superbonus 110 ma mai eseguiti, maxi sequestro

agenzia

A Napoli Nord decreto da 3,7 milioni a società e architetto

NAPOLI, 11 LUG – Ammonta a 3,7 milioni di euro il valore dei crediti per lavori edili agevolati con il superbonus 110 ma mai eseguiti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore (Napoli) a un architetto e una società con sede nel capoluogo partenopeo. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord sono iniziate dopo le denunce presentate dai proprietari di abitazioni che si trovano a Grumo Nevano e Frattamaggiore, nel Napoletano. L’impresa coinvolta si sarebbe avvalsa del professionista – compiacente e abilitato a certificare uno stato di avanzamento di lavori mai iniziati – per predisporre la documentazione mendace emettendo anche fatture nei confronti dei committenti. “Con il provvedimento – spiega una nota del facente funzioni di procuratore di Napoli Nord Anna Maria Lucchetta – è stata interrotta la circolazione delle predette risorse illecite, per un importo pare a oltre 3,7 milioni di euro, scongiurando il tal modo un grave nocumento per l’Erario derivante dal successivo utilizzo dei crediti fiscali in compensazione delle imposte dovute”.

