“Lavori in corso”, Comune paga ragazzi per la cura del verde

Pordenone per under 21, imparare e disintossicarsi da cellulari

PORDENONE, 10 GIU – Torna anche quest’estate, il progetto “Lavori in Corso”, promosso dal Comune di Pordenone, che coinvolge i giovani in attività retribuite di cura del verde cittadino e supporto alle iniziative aggregative della città. I posti a disposizione sono 70, per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 21 anni. “Il significato è imparare un lavoro, ma soprattutto di imparare il valore di un lavoro – sono le parole dell’assessore Alberto Parigi – Lo consideriamo un progetto di educazione civica, un’iniziativa che insegna anche il valore del denaro guadagnato senza scorciatoie. Inoltre, si tratta di un’attività non digitale ma che richiede di usare le braccia, anche in ottica di detox dai cellulari”. L’iniziativa prevede due settimane di lavoro retribuite con contratti di prestazione occasionale, suddivise in tre turni.

