Lavori superstrada slovena, code e rallentamenti a Trieste

Traffico mezzi pesanti si somma a quello turistico

TRIESTE, 18 AGO – Sono iniziati a metà giornata i rallentamenti e le prime code al valico di Fernetti, a Trieste, e il traffico potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore. Da oggi infatti è chiusa per lavori la superstrada slovena H4 tra Razrto, presso Postumia, e Vertojba, solo in direzione dell’Italia. I mezzi pesanti devono transitare per il valico di Fernetti (Trieste), quindi sia tir che pullman, in un punto nevralgico per la circolazione veicolare, considerando anche i tanti turisti presenti sulle strade, tra partenze e rientri dalle vacanze. In mattinata il traffico è stato intenso e nel primo pomeriggio si sono formate file, anche perché restano operativi i controlli al valico tra Italia e Slovenia. Più pesanti le ripercussioni al casello autostradale in entrata e uscita da Trieste del Lisert, con code e rallentamenti già dalla mattinata.

