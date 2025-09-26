Perquisizioni Sempio e da ex pm, legale dei Poggi: «I genitori di Chiara sono sconcertati»

Garlasco

Il legale di Stasi, "nuove accuse di una gravità inaudita"

“I genitori di Chiara son sconcertati da quello che leggono, è una ferita che non si rimargina mai”. Così Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, il fratello di Chiara, fuori dal palazzo di Giustizia di Pavia, dopo le nuove perquisizioni a casa dei genitori di Andrea Sempio, ora indagato per l’omicidio della ragazza, e le indagini nei confronti dell’ex procuratore Mario Venditti. “C’è il tentativo di rilanciare attraverso un meccanismo di sponda un’indagine che ad oggi ha portato solamente conferme sulla responsabilità di Stasi – ha aggiunto -. Siamo nel paradosso dei paradossi. Questo non è un colpo di scena. È una grande vicenda nella quale si ha l’impressione si combatta senza esclusione di colpi”.