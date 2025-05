L’avvocato di Stasi: ‘Risponderà su tutto come ha sempre fatto’

agenzia

'Sereno' in attesa della testimonianza nell'inchiesta su Sempio

MILANO, 19 MAG – “Alberto è sereno e a disposizione dell’autorità giudiziaria, risponderà a tutte le domande che gli verranno rivolte, come peraltro ha sempre fatto, dato che non si è mai avvalso della facoltà di non rispondere neanche nel corso del suo procedimento, del suo processo, lui ha sempre parlato, ha sempre detto quello che sapeva, ha sempre risposto”. Lo ha spiegato l’avvocata Giada Bocellari, uno dei legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, e che sarà ascoltato domani come testimone assistito dai suoi difensori nella nuova inchiesta a Pavia sul caso di Garlasco a carico di Andrea Sempio.

