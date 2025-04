L’avvocato, oggi Sempio non sarà presente all’udienza a Pavia

agenzia

PAVIA, 09 APR – Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, non sarà presente oggi all’udienza davanti al gip di Pavia. Lo ha confermato l’avvocato Massimo Lovati, legale di Sempio, nel giorno dell’udienza a porte chiuse davanti al gip del Tribunale di Pavia per il conferimento dell’incarico per il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco nelle nuove indagini su Andrea Sempio. L’avvio dell’incidente probatorio fisserà modi e tempi delle analisi irripetibili da svolgere. Un accertamento in contraddittorio delle parti per cristallizzare le prove in vista di un eventuale processo. Il perito nominato dal tribunale è il genetista Emiliano Giardina.

