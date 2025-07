L’azienda altoatesina Rothoblaas sospende i rapporti con Israele

agenzia

"Non possiamo restare indifferenti"

TRENTO, 17 LUG – Rothoblaas, azienda altoatesina specializzata nell’edilizia in legno, ha comunicato sui propri canali sociale che sospenderà sospenderà “tutti i rapporti commerciali con Israele: non possiamo restare indifferenti davanti alle gravissime violazioni dei diritti umani in corso nella Striscia di Gaza e contro il Popolo Palestinese”, si legge in un post pubblicato sui canali social aziendali. “Pur consapevoli che il nostro gesto sia simbolico, come azienda impegnata da sempre in una visione etica del fare impresa riteniamo fondamentale prendere posizione e dissociarci da ciò che riteniamo inaccettabile sul piano umano e giuridico: l’uccisione sistematica di civili e il blocco degli aiuti umanitari. Speriamo che anche le istituzioni e le associazioni locali e nazionali finora mute esprimano con chiarezza il proprio dissenso rispetto a questa tragedia umanitaria. Il silenzio, di fronte a crimini contro l’umanità, non è mai neutrale”.

