Le ceneri dei pet nelle tombe dei padroni, proposta in Campania

agenzia

Testo di legge varato in commissione, ora all'esame dell'Aula

NAPOLI, 11 SET – Possibilità di tumulare le ceneri di cani e gatti nella tomba del padrone: lo prevede una proposta di legge approvata all’unanimità dalla Commissione sanità del Consiglio regionale della Campania e che ora va all’esame dell’Aula. Il testo introduce la possibilità di tumulare le ceneri degli animali di compagnia insieme ai propri familiari, “riconoscendo il profondo legame affettivo che si instaura tra gli esseri umani e i loro animali da affezione”. Il provvedimento “integra la normativa regionale esistente in materia funeraria, offrendo ai cittadini campani una nuova opzione per onorare il rapporto con i propri compagni animali”. Essendo imminente la fine della consiliatura regionale (le elezioni non sono ancora state indette ma si terranno a fine novembre) è quasi certo che per la tumulazione delle ceneri di cani e gatti bisognerà attendere l’elezione dei nuovi consiglieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA