l'indagine
Le conoscono on line, si fanno invitare a casa e poi le rapinano: arrestati dalla Polizia
Prima – in due episodi distinti ma con la stessa modalità d’azione – hanno preso contatti con le future vittime attraverso un sito di incontri online poi, guadagnata la loro fiducia, si sono fatti invitare a casa dove le hanno colpite e minacciate con l’utilizzo di coltelli, costringendole a consegnare loro denaro contante e oggetti di valore.
Protagonisti della vicenda due cittadini moldavi di 28 e 24 anni arrestati, lo scorso 14 agosto, dalla Polizia di Modena con le accuse di rapina aggrava e lesioni personali.
Le indagini erano partite sulla scia di due episodi avvenuti a Modena lo scorso 13 maggio e a Carpi il giorno successivo. In entrambe le circostanze, gli indagati avrebbero agito allo stesso modo: l'attività investigativa condotta dai poliziotti del Commissariato di Carpi e e della Squadra Mobile di Modena ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di gravi indizi di colpevolezza a carico del 28enne e del 24enne finiti in manette alla vigilia di Ferragosto.