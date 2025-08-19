Le conoscono on line, si fanno invitare a casa e poi le rapinano: arrestati dalla Polizia

l'indagine

Prima – in due episodi distinti ma con la stessa modalità d’azione – hanno preso contatti con le future vittime attraverso un sito di incontri online poi, guadagnata la loro fiducia, si sono fatti invitare a casa dove le hanno colpite e minacciate con l’utilizzo di coltelli, costringendole a consegnare loro denaro contante e oggetti di valore.

Protagonisti della vicenda due cittadini moldavi di 28 e 24 anni arrestati, lo scorso 14 agosto, dalla Polizia di Modena con le accuse di rapina aggrava e lesioni personali.