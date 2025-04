Le disse “ti sciolgo nell’acido” prima delle nozze, a processo

Giudiziaria

A Torino la donna in Aula: "L'ho sposato pensando di cambiarlo"

Il messaggio con la minaccia “ti sciolgo nell’acido” le arrivò dal fidanzato prima delle nozze, ma decise di sposarsi ugualmente: oggi, in un’aula del tribunale di Torino, si è presentata per testimoniare al processo dove l’ormai ex marito, anche lui presente, è imputato di maltrattamenti. “Pensavo – ha risposto ai giudici – che sarei riuscito a cambiarlo e ho sbagliato”, aggiungendo che il supporto di una agente della polizia l’ha convinta a portare avanti la denuncia. Il matrimonio fu celebrato nel 2021, e nel novembre del 2023 l’uomo fu raggiunto da un provvedimento restrittivo. La donna, che insieme alla sorella è costituita parte civile con l’avvocato Mauro Carena, nel rievocare l’intera vicenda ha anche detto di aver saputo che il marito aveva una relazione extraconiugale: “Vidi persino un messaggio su Instagram dove lei lo invitava a cambiare la foto del profilo perché c’ero anch’io”. Quando ne chiese conto all’uomo, fu malmenata. Nel corso dell’udienza è emerso che l’imputato ha presentato a sua volta una denuncia perché la seconda figlia fu registrata all’anagrafe con il solo cognome dell’ex moglie: “In ospedale – ha replicato la donna – ero da sola, ed ero da sola anche quando si trattò di scendere al piano di sotto per la registrazione. Ci stavamo già separando. Ma ho sempre detto che non avrei avuto problemi a inserire anche il cognome di lui”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA