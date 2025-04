Le restauratrici salutate dal Papa, ‘una vera sorpresa’

agenzia

'Era il nostro ultimo giorno di lavoro dopo un anno'

CITTÀ DEL VATICANO, 11 APR – Erano presenti oggi in sala stampa vaticana le due restauratrici che ieri hanno inaspettatamente incontrato papa Francesco nell’ambito del suo blitz a sorpresa nella basilica di San Pietro. Al termine della conferenza stampa sui lavori di restauro alla basilica, hanno raccontato ai giornalisti la loro emozione. “Noi eravamo nei pressi dell’altare maggiore – ha spiegato Lorena Rauco Pineiro – quando è arrivato in sedia a rotelle, ci hanno fatto un cenno di avvicinarci, dandoci il permesso, lo abbiamo salutato e gli abbiamo dato la mano, non c’era nessuno in quel momento perchè non è accessibile dopo le messe quella zona”. Accanto lei anche Michela Malfatti, l’altra restauratrice che ha raccontato: “Quando si è avvicinato voleva stringerci la mano e io l’ho ritratta perché l’avevo molto fredda e bagnata e invece lui ha insistito, è stato un gesto istintivo il mio perché avevo paura che fosse troppo fredda”. “Abbiamo cominciato il lavoro Pasqua dell’anno scorso – ha anche detto Pineiro -. Prima abbiamo fatto il baldacchino, poi la Cattedra, infine la tomba di Urbano VIII e ieri era proprio l’ultimo giorno di lavoro dopo un anno preciso e lo abbiamo chiuso con questo episodio inaspettato, una vera sorpresa per noi tanto che ci ho messo un po’ a riconoscerlo, non lo avevo mai visto”.

