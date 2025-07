Le sfide del mare nel XXI secolo, l’evento a Roma il 3 luglio

agenzia

Convegno organizzato dalla Lega Navale Italiana, al Senato

ROMA, 30 GIU – “Quali sono le principali sfide del mare nel XXI secolo?” è questo il tema al centro del convegno della Navale Italiana (Lni) in programma il 3 luglio nella Sala Capitolare del Senato, a Palazzo della Minerva, a Roma. Durante l’evento si rifletterà “sulla centralità della ‘risorsa mare’ dal punto di vista dell’inclusione sociale e della formazione nautica, temi di primario interesse istituzionale per la Lni: l’obiettivo è quello di tracciare un bilancio del primo quarto di secolo da una prospettiva marittima e di delineare le principali traiettorie future che riguardano l’avvicinamento di tutti alle attività del mare e alla nautica dal punto di vista sociale e sportivo e le sfide nella formazione del marinaio oggi e domani”. Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali della senatrice Stefania Pucciarelli, dei rappresentanti del ministero della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Enrico Credendino e del Presidente della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio di squadra (ris.) Donato Marzano. La giornata di lavori sarà poi articolata su due sessioni. La prima, dal titolo “Un mare per pochi o per tutti? La prospettiva sociale-sportiva”, sarà dedicata all’inclusione sociale e alla valorizzazione del mare come ambiente accessibile a tutti, con un focus sui progetti che riguardano le disabilità e il contrasto al disagio socio-economico. Tra gli altri interverrà nel panel la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. La seconda parte del convegno, dal titolo “Quali sono le sfide della formazione del marinaio nel XXI secolo?”, approfondirà gli aspetti della formazione del marinaio militare, mercantile, del diportista e dello sportivo.

