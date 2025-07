Lega, denuncia in questura per manifesti imbrattati a Roma

agenzia

Sui social il video, vernice rossa contro poster dl Sicurezza

ROMA, 22 LUG – Il segretario regionale del Lazio della Lega Davide Bordoni ha presentato formale denuncia in questura dopo l’episodio dei manifesti sul decreto Sicurezza vandalizzati nel quartiere di San Lorenzo a Roma, proprio vicino all’ingresso dell’Università La Sapienza. Sui social circola da qualche giorno un video in cui due giovani con un secchio di vernice rossa e un rullo da imbianchino imbrattano due grandi manifesti del Carroccio. Su uno si legge ‘Blocchi una strada a chi lavora? Finisci in galera’. Sull’altro ‘Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore’. Del caso si era occupato allora anche il leader della Lega Matteo Salvini, che aveva annunciato la denuncia. “La stupidità dei compagni colpisce ancora – aveva scritto su Facebook il ministro a corredo di un video – A Roma, a pochi passi dall’ingresso dell’Università La Sapienza, hanno pensato bene di imbrattare i manifesti della Lega, regolarmente pagati e affissi, dedicati al decreto Sicurezza, un provvedimento da noi fortemente voluto, che finalmente restituisce la casa a chi se l’è vista occupare. Qualcuno, evidentemente, sta dalla parte degli occupanti abusivi e non con la gente perbene. Ma se pensano di fermarci o di intimidirci, a loro mandiamo un bacione”. Oggi è arrivata la formale denuncia da parte della Lega. “Nelle prossime settimane a Roma ci sarà un’altra massiccia campagna di affissioni della Lega, e i manifesti vandalizzati saranno sostituiti” fa sapere il partito.

