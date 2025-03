Lega e FdI, pronti a denunce contro immobile a Leoncavallo

agenzia

Carroccio annuncia un presidio per sabato

MILANO, 19 MAR – A Milano la Lega prepara un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica se il Comune “procederà a destinare l’area del Municipio 4 al centro sociale Leoncavallo”. Lo spiega in una nota Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e segretario provinciale della Lega che annuncia per sabato anche un presidio in via San Dionigi, dove si trova l’immobile che potrebbe essere assegnato al centro sociale. E anche il deputato di FdI ed ex vicesindaco Riccardo De Corato si dice pronto a presentare denunce alla Procura e alla Corte dei Conti. “Ricordo che il Leoncavallo è un centro di spaccio di droga, non paga alcuna imposta pubblica nonostante l’ingente fatturato dell’attività commerciale illegale” osserva Piscina. “È quindi chiaro che, oltre a essere una questione morale, non sia possibile assegnare in alcun modo uno stabile a chi causa un danno erariale al Comune e quindi la sinistra non debba in alcun modo concederlo al Leoncavallo, in qualsiasi forma associativa si presentino”, aggiunge convinto che sia “ignobile che il sindaco e la sinistra vogliano premiare i delinquenti invece che combattere l’illegalità, in barba a ogni principio democratico dello Stato di diritto”. Se al Leonka sarà assegnato lo spazio di via San Dionigi “senza se e senza ma, presenterò immediatamente una denuncia contro il Comune di Milano in primis alla Procura della Repubblica – promette De Corato – perché è inconcepibile assegnare uno spazio di proprietà comunale, quindi pagato con i soldi dei cittadini, a storici abusivi peraltro molto violenti”. “Successivamente mi recherò alla Corte dei conti dove presenterò una seconda denuncia” per “l’enorme danno erariale che il Comune ha subito in tutti questi anni perché quell’area poteva essere ceduta e venduta quindi avrebbe portato ad un enorme introito da destinare, magari, alle persone e categorie milanesi più fragili e bisognose” conclude.

