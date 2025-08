Lega navale italiana e Marevivo lanciano il ‘Ventalogo del mare’

agenzia

Iniziativa per promuovere la sicurezza, la tutela e il rispetto

ROMA, 06 AGO – Lega Navale Italiana e Fondazione Marevivo si uniscono in difesa dell’ambiente e nella promozione di comportamenti corretti da adottare quando si frequentano il mare, i laghi e i fiumi, non solo d’estate. Nasce infatti il ‘Ventalogo del mare’, che descrive venti regole da seguire per prevenire l’inquinamento ambientale e vivere con la giusta consapevolezza e in modo sicuro e inclusivo il diporto e l’attività sportiva in mare e nelle acque interne. “Viviamo la bellezza del mare e delle acque interne e impariamo a rispettare l’ambiente non solo nella stagione estiva – afferma il presidente della Lni, ammiraglio Donato Marzano -. Il Ventalogo è un efficace strumento di comunicazione in più per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di vivere la pratica sportiva e il diporto in modo consapevole, sicuro e nel rispetto di tutto ciò che ci circonda”. “Il mare ci fa vivere su questo pianeta e va difeso preservando ogni sua forma di vita e non turbandone l’equilibrio. Ogni piccolo gesto può fare la differenza e chi va per mare deve essere consapevole che occorre adottare comportamenti rispettosi”, le parole della presidente di Marevivo, Rosalba Giugni.

