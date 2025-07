Legale famiglia Sula, altro importante passo indagine

agenzia

Avvocato Sforza sottolinea 'dedizione della procura di Roma'

TERNI, 18 LUG – Siamo di fronte ad un altro importante passo di questa indagine che conferma la dedizione e l’assoluta attenzione su ogni particolare da parte della Procura di Roma”: l’avvocato Giuseppe Sforza, legale della famiglia di Ilaria Sula, commenta così, con l’ANSA, la richiesta di giudizio immediato dei magistrati capitolini per Mark Antony Samson. “Per quanto mi riguarda confermo la piena fiducia che abbiamo sempre riposto nell’operato di chi ha svolto le indagini” aggiunge. “Sin dall’inizio – ha detto ancora l’avvocato Sforza – siamo sempre stati convinti del fatto che le aggravanti, così come ora sono state contestate, fossero tutte sussistenti e riteniamo, dai primi elementi conoscitivi a nostra disposizione, che tutto ciò sia stato confermato: la premeditazione così come le modalità successive ed anche i motivi abietti e futili. Si sta andando verso quell’obiettivo minimo di giustizia all’interno di un tribunale, che nulla potrà cambiare per il dolore crescente di questa famiglia, per ottenere una condanna che sia proporzionata e giusta rispetto alle modalità terribili con cui è stata sottratta la vita a questa ragazza giovanissima”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA