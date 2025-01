Legale Kercher, per quale scopo Knox ha calunniato?

agenzia

'Sentenza confliggente con assoluzione' dice avvocato Maresca

PERUGIA, 23 GEN – “E’ il grande interrogativo del processo per l’omicidio di Meredith Kercher. Per quale scopo Amanda Knox ha calunniato Patrick Lumumba?”: a dirlo all’ANSA è l’avocato Francesco Maresca, legale dei familiari della studentessa inglese dopo la conferma della condanna all’americana. “Una sentenza totalmente confliggente con quella di assoluzione per il delitto, un corto circuito considerando anche la condanna di Rudy Guede” ha aggiunto. “La calunnia – ha spiegato Meresca – significa imputare un’accusa, di omicidio, a una persona sapendola innocente. Perché? Resta l’amaro in bocca alla famiglia e a chi ha lavorato per la verità”.

