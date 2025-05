Legale Sempio, condivido la posizione del ministro Nordio

agenzia

L'avvocato Lovati ribadisce, 'per me Stasi è innocente'

MILANO, 26 MAG – “Condivido”. Così l’avvocato Massimo Lovati uno dei legali di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, in merito alle considerazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio,, secondo cui, riferendosi ad Alberto Stasi è “irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l’intero processo”. Lovati condivide “anche perchè, secondo me, come ho già detto tante volte, Stasi è innocente”. E, a suo dire, dietro il delitto ci sarebbe “una organizzazione criminale” che avrebbe commesso reati “di tipo sessuale e di pedofilia”.

