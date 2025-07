Legali delle sorelle Cappa, fermare macelleria informativa

agenzia

Ordine Giornalisti faccia cessare volgare modalità comunicativa

MILANO, 29 LUG – “Si è in presenza di una macelleria informativa in cui, senza alcuna remora o verifica e nell’incertezza totale della riconducibilità alle nostre assistite, vengono pubblicate conversazioni che nemmeno può dirsi siano mai avvenute”. Così in una nota gli avvocati Antonio Marino e Gabriele Casartelli, che assistono le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Commentando alcune indiscrezioni di stampa, i legali rivolgono un “forte invito all’Ordine dei giornalisti e alle società editrici affinché assumano, ognuno per la propria parte di responsabilità, una posizione netta, immediata e definitiva volta a far cessare questa volgare e inaccettabile modalità comunicativa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA