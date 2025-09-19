Legali Salis, da Orban fantasiosa definizione di terrorismo

agenzia

'Qualcuno pensa ancora ci possa essere un processo equo?'

MILANO, 19 SET – “Ieri il suo portavoce ha postato le coordinate di un carcere di massima sicurezza. Adesso Orban se ne viene fuori con una fantasiosa definizione di terrorismo che coincide con l’antifascismo da applicare retroattivamente al caso Salis. Veramente c’è ancora qualcuno che pensa che ci siano le condizioni per un processo equo contro Ilaria Salis a Budapest?”: è il commento degli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, legali di Ilaria Salis, alle dichiarazioni del primo ministro ungherese Viktor Orban.

